الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب ناشئي كرة اليد يواجه كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم

منتخب مصر خسر في
منتخب مصر خسر في نصف النهائي أمام الدنمارك

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 الى 13 أغسطس الجاري أمام منتخب كرواتيا في السادسة والنصف مساء اليوم.

منتخب مصر ظهر بشكل رائع في البطولة وتصدر مجموعته في الدور الأول بالفوز على اليابان 40/32 وعلى منتخب جمهورية التشيك 28 / 22  وعلى أيسلندا بنتيجة 33 / 30 وفي الدور الرئيسي فاز على البرازيل 38 -23 وخسر أمام إسبانيا 42 – 35 ثم فاز على منتخب جزر الفارو فى الدور ربع النهائى بنتيجة 38 / 34 فى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل31 / 31 وفي مباراة الدور نصف النهائي خسر أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39- 35 بينما خسر المنتخب الكويتي أمام إسبانيا 37 -29 .

 وعقد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، جلسة مع لاعبي المنتخب  لرفع روحهم المعنوية قبل لقاء كرواتيا وطالبهم بمواصلة العروض القوية واستمرار الكفاح والاجتهاد والتمسك بالحصول على الميدالية البرونزية وتأكيد تفوق هذا الجيل المميز الذي تمتع بدعم هائل ونال إشادة كبيرة من الجميع.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم اللاعبين، يوسف ناجي ويوسف وليد وعمر الخطيب وفيراس مروان ومحمد وائل وزياد حشاد ومحمد عماد أوكا وأحمد محمد خوجة وزياد عبدالرحيم وياسين محمد وبلال إبراهيم وعمر أحمد حمدي وعمر عدلان ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ إبراهيم ومحمد صلاح السيد.

بطولة العالم للناشئين لكرة منتخب مصر منتخب كرواتيا اسبانيا منتخب الدانمارك

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