الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الرئاسى الليبى" يناشد دول العالم تقديم الدعم فى جهود الإنقاذ البحرى

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي  في بيان له، أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة تزامنا مع اعصار دانيال.

 ووفقا لما نقله  موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي، فقد طالب المنفي في بيانه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

وأعرب "المنفي"، عن يقينه بأن التضامن العالمي سيكون له تأثير إيجابي في إعادة بناء المنطقة وتعافيها من كارثة الفيضانات التي تعرضت لها،ودعا المنفي جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الصادرة عن قيادة الجيش والمؤسسات المعنية وإلى التعاون والتضامن لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد “المنفي”، ثقته في قدرة الشعب على التكاتف والتعاون والتغلب على هذه الصعوبات قائلا "سنتجاوز هذه الأزمة سويا ونبني مستقبلا أفضل لبلادنا".

هيئة السلامة الوطنية فى درنة: انتشال عشرات الجثث بسبب العاصفة دانيال

وقال رئيس هيئة السلامة الوطنية في درنة الليبية فتحي الكريمي، الإثنين، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال عشرات الجثث في المدينة، بينما هناك العشرات تحت الأنقاض بسبب العاصفة دانيال.

وأكد رئيس هيئة السلامة الوطنية في درنة أن جميع جسور المدينة انهارت بسبب العاصفة وكل مداخلها مغلقة، لافتًا إلى انقطاع  الكهرباء والاتصالات في المدينة جراء العاصفة.

فيما قال وزير داخلية الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان إن السيول جرفت آلاف الأشخاص إلى البحر وباتوا مفقودين، مضيفًا أن أكثر من ألف قتيل بسبب الإعصار والفيضانات التي ضربت البلاد.

بلدية تعلن "منكوبة"

وأعلن عميد بلدية سوسة وائل أبريك، اليوم، عن تسجيل 4 حالات وفاة وعدد الإصابات 40 إصابة داخل المستشفى جراء السيول والأمطار التي شهدتها البلدية.

ولفت عميد بلدية سوسة وائل أبريك إلى أن البلدية تعتبر منكوبة لانعدام كل الخدمات.

وشهدت مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وسوسة والمرج وغيرها من مناطق الجبل الأخضر أضرارًا جسيمة وتجريفًا للطرقات.

وبحسب الأرصاد الجوية، تقل فعالية السحب الممطرة ويتحسن الطقس تدريجيًا من مساء هذا اليوم على مناطق شمال شرق ليبيا، والطقس مستقر على المناطق الغربية.

المجلس الرئاسي المنفى دانيال إعصار دانيال بوابة إفريقيا

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