الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل .. "مفيش تصالح فى الجديد".. وزير العدل يحذر من مخالفات البناء الجديدة

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن أكتوبر المقبل سيتم مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء بمجلس النواب. 

وأضاف المستشار عمر مروان، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن الملايين من المواطنين سيستفيدون من التصالح وسيتم حل المشكلة جذريًا، مؤكدًا أن رئيس الوزراء وجه بحل جذري لمشكلة التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مع كل الوزارات المعنية من أجل حل أزمة مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه كان لا بد من قواعد بقانون التصالح لحل كل المشكلات بشكل جذري، حيث إن كل مواطن لديه مخالفة بناء سيجد فرصة للتصالح. 

لا تصالح  مع أي مخالفات بناء جديدة 

وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد سينهي أزمة مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه لن يُسمح مستقبلًا بتجاوزات أو مخالفات البناء، ولن يكون هناك تصالح مع أي مخالفات بناء جديدة. 

المستشار عمر مروان وزير العدل قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب

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