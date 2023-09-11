عروض وفعاليات ضمن مشاركة قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" ببني سويف

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، شهدتها مدرسة طنسا بني مالو الإعدادية بنات ببني سويف.

بدأت الفعاليات بمحاضرة عن سلوك الأطفال وتربيتهم قدمتها شهد جمال التي أوضحت أن مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل الأساسية للتربية والتعليم منذ الولادة حتى سن البلوغ، وتشمل هذه المرحلة التطور العقلي والفكري وتحتاج إلى أقصى مجهود من الوالدين.

أعقب ذلك محاضرة عن الصحة النفسية للطفل وأساليب التربية للدكتور محمد عكاشة، والذي تحدث عن ضرورة تعزيز الصحة النفسية للطفل وخلق بيئة نفسية صحيحة له من أجل الحفاظ عليه.

وقدمت ورشة رسم وجوه الأطفال بالألوان إشراف ريهام أحمد، مع عرض مسرح عرائس عن "أهمية النظافة والحفاظ على المؤسسات" لنجلاء محمد، وفي الختام شاركت فرقة الموسيقى العربية بقيادة أشرف سعيد بتقديم أغاني وطنية والموال والمديح النبوي.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمها الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة بنى سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر.

مبادرة أنت الحياة

مبادرة أنت الحياة