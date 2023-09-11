بعد أسبوع حافل.. قصور الثقافة تختتم فعاليات "حياة كريمة" فى قرى دمياط

اختتمت الفعاليات الثقافية والفنية في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة دمياط، والتي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عبر ثلاث مراحل انطلقت في الثاني من سبتمبر الحالي.

اختتام فعاليات "حياة كريمة" فى قرى دمياط

وشهدت مدرسة الشهيد أحمد عيسى بقرية كفر المياسرة فعاليات الختام، حيث أقيم معرض فني لمنتجات ورش "التطريز والحلي والخيامية والمكرمية" للمدربين هدى الصرفي وخالد عبد المجيد وسعاد المهدى وسارة أبو صالحة، مع استكمال ورش الرسم واكتشاف المواهب للمدربة جيهان مبروك، كما واصل الفنان جمال الشرنوبي فقراته المتميزة مع عرائس الماريونت منها "الصعيدى والتنورة والشرق"، إلى جانب مشاركة مواهب محافظة دمياط الغنائية بقيادة المايسترو الفنان خالد زاهر، حيث قدمت مجموعة من الأغاني منها "اللي تعبنا سنين في هواه، لولا الملامة، بنت أكابر، على رمش عيونها، قابلت كتير، أنت الحظ بعينه".

وعلى الجانب التوعوي اختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فعالياته التي قدمها بالتعاون مع الهيئة وتم خلالها استخدام وسائل تعليمية للأطفال من خلال لعبة "السلم والدخان"، بالإضافة لتوزيع كتب ومجلات قطر الندى من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة على الحاضرين، كما تم تكريم القائمين على المرحلة الثالثة من المبادرة بالمدرسة.

ونظمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

يذكر أن الفعاليات نظمت بمدرسة الشهيد جهاد الكيال إحدى منشآت المبادرة بقرية شرمساح بمركز الزرقا خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر، ومدرسة الجمهورية بالزرقا خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر، وبمدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم بقرية كفر المياسرة التابعة للزرقا خلال الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر الحالي.