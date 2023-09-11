الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد "ابدأ" لتعظيم الاستفادة وحل مشكلات المصانع المتعثرة

وفد ابدأ بالاقصر
وفد ابدأ بالاقصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، وفدا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين و المناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة. 

وأكد محافظ الأقصر، على الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرا إلى حرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

ومن جانبها، أشارت سكرتير عام محافظة الأقصر، إلى الجهود التي تبذلها المحافظة في ملف دعم الاستثمار، وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية. 

فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

 حضر اللقاء كلا من الدكتورة نجلاء عبد العال مدير هيئة التنمية الصناعية بإقليم جنوب الصعيد ، ومصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي، وياسر جاد الرب مسئول وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة.

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكارياً لمحافظ الأقصر تقديراً لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفد ابدأ بالاقصر

وفد ابدأ بالاقصر
وفد ابدأ بالاقصر
وفد ابدأ بالاقصر
وفد ابدأ بالاقصر
وفد ابدأ بالاقصر
وفد ابدأ بالاقصر
وفد ابدأ بالاقصر
وفد ابدأ بالاقصر
وفد ابدأ بالاقصر
وفد ابدأ بالاقصر
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ مؤسسة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سكرتير عام محافظة الأقصر

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