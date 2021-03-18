«حياة كريمة» تواصل أعمالها في الأقصر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية

قالت مؤسسة «حياة كريمة»، أن العمل يسير على قدم وساق في محافظة الأقصر، بمركز إسنا، من أجل تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقرى المستهدفة في المبادرة الرئاسية.وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أنه يتم الآن تنفيذ أعمال الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب بقرية النجوع، وحفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بالنمسا، والتي سيتم ربطها على محطة رفع النمسا، بالإضافة إلى حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بقرية الكلابية التابعة لمجلس قروى الحلة، والتي سيتم ربطها على محطة رفع الكلابية.وجدير بالذكر أن كل تلك الأعمال بتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وشركة المقاولين العرب، وجاري متابعة إنشاء جناح جديد بمدرسة النجوع قبلي الإعدادية من تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.