الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو غرفة الطوارئ: إعلان البيضاء مدينة منكوبة وحظر التجول بسبب الإعصار "دانيال"

الإعصار دانيال
الإعصار "دانيال"

قال أسامة هيبة، عضو غرفة الطوارئ بالبيضاء، إن الوضع، أمس، في ليبيا كان كارثيًا وخرج عن السيطرة، مؤكدًا أنه لم يتخيل حجم  الإعصار "دانيال".

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه توجد أحياء قد غرقت بالكامل في تجمعات المياه، كما توجد منازل تهدمت نتيجة البناء العشوائي، بالإضافة إلى سحب المياه للسيارات، مؤكدًا أنه تم إعلان حظر التجول في البيضاء بليبيا والتي أعلنت مدينة منكوبة. 

إخلاء منازل السكان في المنحدرات

وتابع، أنه كانت هناك معلومات عن الإعصار وأنه يستهدف المدن الساحلية، ولكن البيضاء مدينة جبلية، مؤكدًا أنه تم نقل السكان  في المنحدرات وإخلاء منازلهم ونقلهم لفنادق، مؤكدًا أن الوضع خرج عن السيطرة، وتدخلت القوات المسلحة ولم تتدخل أي جهة خارج المدينة حتى هذه الساعة. 

عضو غرفة الطوارئ البيضاء ليبيا الإعصار دانيال مدينة منكوبة إخلاء منازل السكان

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