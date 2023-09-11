بعد تعديلها.. إقبال كبير واقتراحات مختلفة على مسابقة العوضى

قام أحمد العوضي بتعديل المسابقة التي عرضها مؤخرًا لجمهوره باختبار عن مدى معرفتهم بشخصياته وحبهم لها بجائزة قدرها 100 ألف جنيه لأربعة فائزين.

تعديل أحمد العوضي على جائزة مسابقة الـ100 ألف

وشارك العوضي مقطع فيديو ظهر من خلاله ليعرض تعديلا على جمهوره، حيث خيرهم بين استمرار المسابقة بجائزة الـ 100 ألف لأربعة أشخاص، بما يعادل 25 ألف جنيه للفائز الواحد، أم تقسم الجائزة على 10 أشخاص بما يعادل 15 ألف جنيه لكل فائز.

وانهالت التعليقات على الفيديو ما بين إشادات ودعوات جمهوره له على إقدامه على هذه الخطوة، وجبر خواطر المحتاجين، ليشهد إقبالا كبيرا من قبل محبيه الذي قاموا بعرض اقتراحات عديدة، ومن أبرزها اقتراح تقسيم الجائزة على عدد أفراد أكبر، فتوزع على 15 فردا وكل فرد 10 آلاف جنيه، وهو ما أيده عدد كبير من الجمهور.

وانتهت مسابقة العوضي التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها مساء اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث سيقوم باختيار الفائزين من متابعيه وهم بالملايين في تحد مميز وجريء من قبل العوضي.