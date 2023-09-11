"أتوبيس السعادة".. كواليس تصوير حلقة جديدة من البرنامج بالسيرك القومى

قام الإعلامي أحمد يونس بتصوير حلقته الجديدة من برنامج “أتوبيس السعادة” داخل السيرك القومي والمقرر أن تذاع في الرابعة إلا الثلث من مساء الجمعة المقبل على شاشة dmc وتعاد الأحد في الثانية مساءً.

وحققت حلقة برنامج أتوبيس السعادة، التي قدمها الإعلامي أحمد يونس من مدينة العلمين الجديدة نجاحًا لافتًا، حيث لاقت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من رواد منصات التواصل الاجتماعي وعرض أتوبيس السعادة الذي يذاع على قناة دي إم سي، لقاءات مختلفة مع المهندسين القائمين والعمال في منطقة أبراج العلمين الجديدة، التي تعتبر بمثابة أكبر مصادر لجذب السياحة والاستثمار في مصر.

وسلط البرنامج الضوء على مصادر البهجة والترفيه في مدينة العلمين وأبرزها رياضة القفز الحر سكاي دايفينج، التي تشارك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ولاقت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة مدينة العلمين الجديدة وجاء من أبرز التعليقات: “سحر وجمال الطبيعة هو بريق العلمين.. شجعتوني أزور العلمين.. نفسي أروح هناك جدًا”.

ويشهد الموسم الخامس من أتوبيس السعادة تقديم فقرات جديدة ومختلفة عما سبق عرضه في المواسم السابقة، تسمح بمشاركة جمهور البرنامج أثناء تصوير الحلقات، يستهدف أيضًا الإعلامي أحمد يونس الكشف عن مصادر السعادة في المحافظات، إذ إنه يواصل رحلاته المتنقلة بين المحافظات، لتصوير حلقات الموسم الجديد.