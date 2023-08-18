الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أتوبيس السعادة في العلمين".. وإشادات واسعة من رواد "السوشيال ميديا": شجعتونا نزورها

اتوبيس السعادة
اتوبيس السعادة

حققت حلقة برنامج «أتوبيس السعادة»، نجاحا لافتا، التي قدمها الإعلامي أحمد يونس من مدينة العلمين الجديدة، ولاقت الحلقة تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا على مختلف المنصات.

وعرض «أتوبيس السعادة» الذي يذاع على قناة «دي إم سي»، لقاءات مختلفة مع المهندسين القائمين والعمال في منطقة أبراج العلمين الجديدة، التي تعتبر بمثابة أكبر مصادر لجذب السياحة والاستثمار في مصر.

FB_IMG_1692367469275

وسلط البرنامج الضوء على مصادر البهجة والترفيه في مدينة العلمين وأبرزها رياضة القفز الحر «سكاي دايفينج»، التي تشارك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ولاقت الحلقة تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة مدينة العلمين الجديدة وجاء من أبرز التعليقات: «سحر وجمال الطبيعة هو بريق العلمين.. شجعتوني أزور العلمين.. نفسي أروح هناك جدًا».

FB_IMG_1692367467217

وأشادت تعليقات رواد «التواصل الاجتماعي» بحلقة «أتوبيس السعادة» من العلمين ومن أبرز التعليقات: «أجمل دعاية للعلمين من غير ابتذال.. عاوزين إعادة للحلقة أكتر من مرة.. عاوزين الأتوبيس في الصعيد هتنورونا».

ويشهد الموسم الخامس من «أتوبيس السعادة» تقديم فقرات جديدة ومختلفة عما سبق عرضه في المواسم السابقة، تسمح بمشاركة جمهور البرنامج أثناء تصوير الحلقات، يستهدف أيضًا الإعلامي أحمد يونس الكشف عن مصادر السعادة في المحافظات، إذ أنه يواصل رحلاته المتنقلة بين المحافظات، لتصوير حلقات الموسم الجديد.

الصعي السوشيال ميديا السعادة السيا السياح أبراج العلمين الجديدة التواصل الاجتماعي اجتما اجتماع أحمد يونس

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لأمن البحر الأحمر لكشف لغز العثور على جثتين

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

لاعب عربى بالبطولة العربية للجودو: لم أر مثل بطولة العلمين طوال مسيرتى

ضبط عصابة للنصب على رواد الـ "فيسبوك" بالأميرية

بعد نجاح حفله بالعلمين.. "حكيم": يا ريت نعمل مهرجانات فنية فى كل محافظة

الحاصلة على ذهبية البطولة العربية للجودو: "سعيدة إنّى شرفت بلدى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس