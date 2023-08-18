"أتوبيس السعادة في العلمين".. وإشادات واسعة من رواد "السوشيال ميديا": شجعتونا نزورها

حققت حلقة برنامج «أتوبيس السعادة»، نجاحا لافتا، التي قدمها الإعلامي أحمد يونس من مدينة العلمين الجديدة، ولاقت الحلقة تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا على مختلف المنصات.

وعرض «أتوبيس السعادة» الذي يذاع على قناة «دي إم سي»، لقاءات مختلفة مع المهندسين القائمين والعمال في منطقة أبراج العلمين الجديدة، التي تعتبر بمثابة أكبر مصادر لجذب السياحة والاستثمار في مصر.

وسلط البرنامج الضوء على مصادر البهجة والترفيه في مدينة العلمين وأبرزها رياضة القفز الحر «سكاي دايفينج»، التي تشارك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ولاقت الحلقة تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة مدينة العلمين الجديدة وجاء من أبرز التعليقات: «سحر وجمال الطبيعة هو بريق العلمين.. شجعتوني أزور العلمين.. نفسي أروح هناك جدًا».

وأشادت تعليقات رواد «التواصل الاجتماعي» بحلقة «أتوبيس السعادة» من العلمين ومن أبرز التعليقات: «أجمل دعاية للعلمين من غير ابتذال.. عاوزين إعادة للحلقة أكتر من مرة.. عاوزين الأتوبيس في الصعيد هتنورونا».

ويشهد الموسم الخامس من «أتوبيس السعادة» تقديم فقرات جديدة ومختلفة عما سبق عرضه في المواسم السابقة، تسمح بمشاركة جمهور البرنامج أثناء تصوير الحلقات، يستهدف أيضًا الإعلامي أحمد يونس الكشف عن مصادر السعادة في المحافظات، إذ أنه يواصل رحلاته المتنقلة بين المحافظات، لتصوير حلقات الموسم الجديد.