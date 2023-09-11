الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: الذكاء الاصطناعى "مصيبة" لأنه نسب فتاوى لعلماء ماتوا

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي،

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه من ضمن توصيات المجلس الأعلى في مؤتمره الأخير، إطلاق مشروع قومي لبناء محتوى صحيح، في مجال الخطاب الديني برؤية عصرية تراعي الثوابت، مشيرًا إلى أن التوصية الثانية هى العمل على تعزيز الاستخدام التشاركي للفضاء الإلكتروني من حيث إنتاج المعرفة والإسهام في نشرها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن التوصية الثالثة التوسع في التدريب على الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي مصيبة كبيرة لأنه نسب فتاوى لعلماء انتقلوا لرحمة الله منذ سنوات طويلة.

تصريحات نسبت لباراك أوباما من خلال الذكاء الاصطناعي

وتابع، أن هذا الأمر قاموا بعمله مع رؤساء دول العالم العظمى، ومنها التصريحات التي نسبت للرئيس الأسبق باراك أوباما، مشيرًا إلى أنه يتم قص ولصق لتصريحاتهم وإعادة نشرها.

وأكد أن السوشيال ميديا مثلما لها منافع فلها مخاطر، ولابد أن يكون الشخص واعيًا وأي خبر يأتيه يتأكد من صحتها.

خالد الجندي الذكاء الاصطناعي مصيبة كبيرة فتاوى علماء توصيات المجلس الأعلى

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