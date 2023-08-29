الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: الأعمال فى الدنيا بالأعمال وليست بالنيات

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه توجد آيات وأحاديث تتعلق بالدنيا وآيات وأحاديث تتعلق بالآخرة وآيات وأحاديث تتعلق بالاثنين معًا.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن قوله تعالى "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ"، في الدنيا، وقوله تعالى "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ"، هذا في الآخرة، وكذلك حديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، مؤكدًا أن هذا في الآخرة أما في الدنيا "إنما الأعمال بالأعمال وليس بالنيات"، فنحاسب الإنسان بعمله وليس بنتيه لأننا لا نعلمها.

العقود مبنية على المكاشفة

وتابع، أن العقود مبنية على المكاشفة، أي يكون الشكل واضحًا وظاهرًا، ولذا يشترط في العقود التوضيح والكشف عن الشروط وليس بالنيات.

خالد الجندى يكشف السبب فى انتشار الفتن والمشاكل بالمجتمع

خالد الجندي الاعمال الدنيا النيات نحاسب الإنسان آيات وأحاديث

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