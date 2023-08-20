خالد الجندى يكشف السبب فى انتشار الفتن والمشاكل بالمجتمع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العقيدة إذا ضبطت في قلوب وعقول المؤمنين انتهت كل مشاكلنا الخلافية إلى غير رجعة.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن سبب المشاكل والفتن، والإضطراب ما بين الإيمان والسلوك، هو خلل العقيدة، ولذلك نجد شخصًا لايصلي ويقول إن بينه وبين الله عمار، فهذا من خلل العقيدة، لأنه لو فهم أنه لو صحت العقيدة صح العمل لما قال ذلك.

وتابع، عندما تجد راقصة وفاهمة أنها تسعى على أكل عيشها وتجاهد في سبيل الله فهى لديها اضطراب في العقيدة، لأنها لو فهمتها لعرفت أن الله لا يحارب بمعصية وأن الأرزاق لا تستنزل بما يغضب الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن من ترفض الحجاب وتقول إن الحجاب حجاب القلب، فهذا كلام ضحكوا به على عقول النساء، لأن العقيدة تستلزم طاعة الله ورسوله.

أي شيوع في الفاحشة يكون خلفه اضطراب في العقيدة

وأشار إلى أن أي شيوع في الفاحشة يكون خلفه اضطراب في العقيدة، مثل الذي يصلي ويرتشي، لأنك تشعر أنه يعبد إلهين، إله يسمح له بالصلاة وآخر بالرشوة، وهذا من الاضطراب في العقيدة.