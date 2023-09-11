الشرطة الهولندية تعتقل نشطاء مناخ أغلقوا طريقًا سريعًا فى لاهاى

أغلق نشطاء المناخ في هولندا لليوم الثاني على التوالي طريقا سريعا بالقرب من حي البرلمان والحكومة في لاهاي، اليوم، على الرغم من الحظر المفروض على القيام بذلك.

وقالت الشرطة إن المشاركين في إغلاق الطريق تم احتجازهم مرة أخرى. وتعتبر هذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها إغلاق الطريق السريع "إيه 12" من جانب المتظاهرين.

وذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون العامة الهولندية، أن رجال الشرطة استخدموا خراطيم المياه ضد المتظاهرين في المسيرة التي نظمتها مجموعة "إكستنكشن ريبيليون" لنشطاء المناخ.

وأعطى عمدة لاهاي يان فان زانين إذنا للشرطة بالإخلاء القسري لجزء من الطريق السريع "إيه 12"، بعد أن تحدى المتظاهرون المطالب بفتح وإخلاء الطريق.

وقال العمدة إن المظاهرات ضد سياسة الطاقة التي تنتهجها الحكومة، يمكن أن تستمر في أجزاء أخرى من المدينة، حيث تم منح تصاريح بذلك.

واحتجزت الشرطة أمس السبت حوالي 2400 شخص في مظاهرة نشطاء المناخ خلال تعطيل ممائل لحركة المرور على الطريق السريع "إيه 12" وتم نقلهم بالحافلات إلى أحد الاستادات في لاهاي.

ليست المرة الأولى

وقبل 8 أشهر، أغلق مئات من نشطاء المناخ أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى لاهاي، اليوم السبت، في تحد لمحاولات منع احتجاجهم الذي أثار مخاوف بشأن القيود المفروضة على الحق في التظاهر في هولندا.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن المتظاهرين تجمعوا وكثير منهم يلوحون بأعلام ملونة عليها رمز الجماعة البيئية "إكستنشن ربلين" بالقرب من البرلمان الهولندي، واقتادت الشرطة المتظاهرين ونقلتهم إلى حافلات بعيدا، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم.

الرقائق الإلكترونية

وأعلنت هولندا عن فرض قيود جديدة على تصدير آلات إنتاج الرقائق إلى الصين.

وانحازت هولندا إلى جانب واشنطن في الصراع الجيوسياسي حول من يسيطر على التكنولوجيا الحيوية، فيما تؤثر ضوابط التصدير على معدات طباعة الرقائق الدقيقة المتقدمة، وهي جزء من اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا واليابان.

وجاء في اللائحة الهولندية أن التصدير غير الخاضع للرقابة يمكن أن يشكل مخاطر على الأمن العام.