الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هولندا تفرض قيودًا جديدة على تصدير آلات إنتاج الرقائق إلى الصين

الرقائق
الرقائق

أعلنت هولندا عن فرض قيود جديدة على تصدير آلات إنتاج الرقائق إلى الصين، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

تأثير ضوابط التصدير على معدات طباعة الرقائق الدقيقة 

وانحازت هولندا إلى جانب واشنطن في الصراع الجيوسياسي حول من يسيطر على التكنولوجيا الحيوية، فيما تؤثر ضوابط التصدير على معدات طباعة الرقائق الدقيقة المتقدمة، وهي جزء من اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا واليابان.

وجاء في اللائحة الهولندية أن التصدير غير الخاضع للرقابة يمكن أن يشكل مخاطر على الأمن العام.

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