ميعاد إجازة نصف العام 2024.. الخطة الزمنية للمدارس الحكومية والخاصة

تصدر ميعاد إجازة نصف العام 2024، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الجديد المعتمد رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إجازة نصف العام 2024 لكافة المراحل الدراسية، في إطار الخطة الزمنية التي وضعتها للعام الدراسي 2023-2024، وذلك على مستوى طلاب المراحل الدراسية المختلفة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها، بأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، تشمل المدارس الرسمية والخاصة والتجريبية لغات، مشيرة إلى أنه يمكن السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد تقديم طلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

جاء في بيان وزارة التربية والتعليم أن عدد أسابيع الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023-2024، سيصل إلى 35 أسبوع دراسي تبدأ اعتبارًا من يوم 30 سبتمبر وتستمر حتى يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024.

وأكدت الوزارة أنه يتم احتساب امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، كما تحتسب هذه الفترة ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة إجازة منتصف العام ستمتد على مدار أسبوعين، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

ميعاد اجازة نصف العام 2024

بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص الخريطة الزمنية للعام الدراسي2023-2024، فمن المقرر أن يحين موعد إجازة نصف العام 2024 لكافة المراحل الدراسية بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة لغات، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8فبراير 2024، حيث تستمر لأسبوعين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وحتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.