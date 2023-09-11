الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا: تحرير 86 مخالفة بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى شمال 2 بملوى

حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي

نفذت الوحدة المحلية لـمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من على جانبي الطريق من أجل عودة الانضباط للشارع، وتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الزحام والتكدس المروري، وإزالة كافة مخالفات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الأرصفة وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية بالمركز، بحضور محمد عبدالغنى وأسامة سيبويه، نائبى رئيس المركز والمدينة، وبرفقتهما ميلاد الشرقاوى رئيس حى شمال 2، وصابر محمد مدير الإشغالات، وإسلام فرغلى فنى إشغالات الحى- نفذت حملة مكبرة لـرفع الإشغالات بشوارع الحي، أسفرت عن ضبط وتحرير 86 محضرا بمحيط شوارع حى شمال 2 بمدينة ملوى، تنوعت بين "إشغال طريق- إزالة إدارية- بائع متجول".

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق العام بشوارع المدينة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بالمركز وجميع إداراتها تقوم بالتواجد على أرض الواقع مع المواطنين وفحص الشكاوى والتعامل معها بجدية، وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين، والتي تمس حياتهم فى كافة القطاعات والمرافق الخدمية. 

فحص الشكوى

وأشار رئيس مركز ومدينة ملوى إلى أنه توجه اليوم إلى قرية نزلة تندة، وذلك لفحص شكوى الأهالى الذين يطالبون بتدخل رئيس مركز ومدينة ملوى بإعطاء توجيهات لمقاول مشروع الصرف الصحى بنزلة تندة بعدم غلق الطريق أثناء الحفر أمام المواطنين بالقرية، مشيرا إلى أنه وجّه عمر إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى تندة، بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال الحفر، وعدم إعاقة الطريق بمخلفات الحفر أمام المارة والمركبات، وذلك تلبية لمطالب أهالى نزلة تندة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن هذه الجولات الميدانية لفحص شكاوى المواطنين بمثابة فتح قنوات للتواصل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المركز، وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطنين وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجاتهم.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شمال 2 بمدينة ملوي
المنيا تحرير 86 مخالفة حملة لرفع الإشغالات شوارع حي شمال 2 مدينة ملوي بالمنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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