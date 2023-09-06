الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 130 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا 

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية جهودها في تنظيم حملات إزالة التعديات والمتابعة الميدانية داخل المراكز والقرى، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 130 حالة تعدٍ على مستوى المحافظة التسعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرصد كل حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كل أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة 87 حالة تعدٍ

من جهتها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز (مغاغة ـ العدوة ـ مطاى- سمالوط - بنى مزار)، 87 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 35 حالة تعد بقريتي (آبا ـ شارونة ) وحي شرق مدينة مغاغة ، وحالة تعدٍ في المهد خارج الحيز العمراني بالعدوة، و7 حالات تعدٍ بقرى (منبال ـ إبوان ـ ابو عزيز- حلوة) بمطاي، و12 حالة بقرى ( قلوصنا - شوشة - منقطين ) بمركز سمالوط، و32 حالة تعدٍ خارج الحيز العمراني بالأحياء الرئيسية وبقريتى أبوجرج وصندفا بمركز بنى مزار، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 إزالة 43 حالة تعدٍ

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (المنيا ــ أبوقرقاص - ديرمواس - ملوى )، من إزالة 43 حالة تعد منها، 13 حالة تعدٍ بناء بدون ترخيص في قرى ( البرجاية - دمشير - بنى محمد سلطان - تله - طوخ الخيل ) وحى غرب مدينة المنيا، وحالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بقرية ابيوها بمركز أبوقرقاص، و4 حالات بقرى (دلجا - نزلة البدرمان- بنى حرام ) بمركز ديرمواس.

كما تم إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرى (ابشادات ـ البرشا ـ دروة) بمركز ملوى وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حملات مكثفة بمراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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