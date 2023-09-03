الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 310 محاضر مخالفة خلال حملات لرفع الإشغالات فى 3 مراكز بالمنيا

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وللقضاء على ظاهرتي الزحام والتكدس المروري وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

فى هذا السياق، قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لـ إزالة الاشغالات بشارعي "بورسعيد - الجمهورية" بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية، وأسفرت عن تحرير 142 محاضر تنوعت بين 19 محضر إشغال و123 إزالة إدارية، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، قال اللواء أركان حرب حمد السايس، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 159 محضرا خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بعدد من الشوارع الرئيسية بحي شمال المدينة، حيث تنوعت المخالفات ما بين "إشغال طريق- إزالة إدارية- بائع متجول"، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ علي حرم الطريق العام.

وفى مركز ومدينة المنيا، أكد اللواء أركان حرب هاني بدوي رئيس المركز والمدينة، على استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات لضبط حركة الشارع على كباري المشاة والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة وأمام المقاهي وضبط تجاوزات أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين علي أرصفة الشوارع وحرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 9 محاضر إشغال بشوارع المدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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المنيا تحرير 310 مخالفة إشغال طريق حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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