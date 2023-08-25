المنيا.. تحرير 89 مخالفة خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع ملوى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام ومخالفات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي علي أرصفة الشوارع وتعديات الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام أسفرت عن ضبط وتحرير 89 مخالفة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

قال اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، شنت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات من على جانبي الطريق من أجل عودة الانضباط للشارع الملوانى، وذلك بحضور محمد عبدالغنى وأسامة سيبويه نائبا رئيس المركز والمدينة وبرفقتهم ميلاد الشرقاوى رئيس حى شمال المدينة وصابر محمد واسلام فرغلى مسئول الاشغالات.

وأوضح رئيس المدينة أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 89 محضر بمحيط حى شمال2 بمدينة ملوى تنوعت مابين “اشغال طريق ـ ازالة ادارية ـ بائع متجول” وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال وحملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري لتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء علي ظاهرتي الزحام والتكدس المروري ومنع مخالفات أصحاب المحلات والباعة الجائلين والتي تعيق حركة المواطنين والسيارات وتطبيق القانون عليهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.

حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا