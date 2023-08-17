محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمركزيّ ديرمواس وأبوقرقاص

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام ومراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة.

من جهته، تفقد عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق الوحدة المحلية والتي ضمت أعمال الإنشاءات والتشطيبات والتركيبات بمحطة مرشحات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية نزلة البدرمان، مؤكدًا تسخير كل الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وفى ذات السياق، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية (أبيوها) وذلك للاطمئنان على سير العمل ومدى الجاهزية والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات والمعايير الفنية ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.

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