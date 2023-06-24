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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 320 مخالفة خلال حملة لإزالة الإشغالات من شوارع "ملوي" بالمنيا

حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من شوارع مدينة ملوي، لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية للشوارع بالمدينة أسفرت عن ضبط وتحرير 320 مخالفة متنوعة واتخاذ كافة الغجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي تحت إشراف وحضور محمد عبدالغنى وهشام الضوى نائبا رئيس المركز و صابر محمد مدير الاشغالات واسلام فرغلى فنى الاشغالات وعدد من الجهات المعنية نظمت حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات من الشوارع

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة اسفرت عن  تحرير 320 مخالفة تنوعت ما بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق) ورفع كافة الاشغالات من شارع العرفانى ـ امتداد شارع العرفانى قبلى ـ شارع تونى بك ، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق ،وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن هذه الحملات تأتي فى اطار تنفيذ توجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، بضرورة تنظيم حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية للشوارع والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات
تحرير 320 مخالفة إشغال طريق حملة مكبرة بشوارع مدينة ملوي شوارع العرفاتي وأتوني بك بملوي محمد عبد الغني نائب رئيس مدينة ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

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