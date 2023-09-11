الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بتكريم الطلبة المتفوقين

تكريم الطلاب المتفوقين
تكريم الطلاب المتفوقين بالإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء الإسكندرية بمختلف  المراحل الدراسية ودبلوم الخط العربي، الذي تنظمه مديرية والتربية والتعليم تحت إشراف الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية بالإسكندرية.

دعم ورعاية المتفوقين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية 

وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية على حرصه الدائم على دعم ورعاية المتفوقين في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة  الإهتمام بالنشء وبناء نظام تعليمي يهدف لبناء القدرات المهارية والإبداعية لابنائنا الطلاب، ضمن إطار مجتمعى متكامل، يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات لبناء الجمهورية الجديدة.

توجيه الشكر لأولياء أمور الطلاب

ومن جانبه؛ قدّم الدكتور عربي أبوزيد الشكر لمعالي المحافظ لدعمه المستمر في سبيل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية وحرصه الدائم على تكريم أبنائنا الطلاب المتميزين، كما قدم الشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا الجهد مع ابنائهم لتحقيق هذا  التفوق.

وأشاد بدور كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية ومجلس الأمناء  ومؤسسات المجتمع المدني لقيامهم بدورهم المتميز في ضوء المسؤوليه المجتمعية. 
 

تكريم 92طالب متفوق
 

وخلال الحفل كرم محافظ الإسكندرية الطالبة الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي محافظة الإسكندرية بالثانوية العامة أدبي و أوائل التعليم الفني، وأوائل ذوي الهمم  بالمرحلتين الثانوية  والإعدادية على مستوى المحافظة ،كما تم تكريم 38 طالب حصلوا على نتيجة 100% في الشهادة الإعدادية و 30 طالب من أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، كما تم تكريم أوائل دبلوم الخط العربي على مستوى الجمهورية ليصل عدد المكرمين 92 متفوق من أبناء الإسكندرية.

شهد الاحتفال، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والعميد  محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمد انور عميد كلية التربية بالإسكندرية،  ورزق الطرابيشي نقيب الصحفين بالإسكندرية، و الدكتورة إيناس دياب مدير مركز الحرية للإبداع، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي بيت العائلة بالإسكندرية.

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