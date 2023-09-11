الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب التضخم وأسعار الفائدة.. الاقتصاد الألمانى يسجل أسوأ معدل انكماش فى أوروبا

الاقتصاد الالماني
الاقتصاد الالماني

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الألماني سينكمش خلال العام الحالي، في إطار تباطؤ أوسع في منطقة اليورو ناجم عن ارتفاع التضخم والتأثير المخفف لارتفاع أسعار الفائدة.

وفي تحديثها الفصلي المؤقت، قالت المفوضية إن الاقتصاد الأقوى في أوروبا سيكون الأكثر تضررًا في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة، وسيسجل انكماشًا بنسبة 0.4٪ في عام 2023.


انكماش مفاجئ للاقتصاد الألماني 

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه قبل ثلاثة أشهر كانت المفوضية تتوقع أن تنمو ألمانيا بنسبة 0.2% هذا العام، لكنها تقول الآن إن رابع أكبر اقتصاد في العالم تأثر بشكل أكبر، بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي عما كان يعتقد الخبراء.

txt

تراجع مستوى التضخم السنوى فى ألمانيا.. وشتاينماير: نريد اللحاق بالركب


وتابعت أنه بينما تحسنت آفاق النمو في فرنسا وإسبانيا بشكل متواضع منذ الربيع، قالت المفوضية إنه من المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل عام بنسبة 0.8٪ في عام 2023، انخفاضًا من 1.1٪ سابقًا. وتم تعديل النمو في عام 2024 بالخفض من 1.6% إلى 1.3%.


وأضافت أن التوقعات الاقتصادية المتشائمة تُزيد من فرص دعوة البنك المركزي الأوروبي إلى وقف التشديد المستمر للسياسة، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي من -0.5٪ إلى 3.75٪ في تسع قفزات متتالية.


وأفادت بأنه تم تعديل النمو في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة لعام 2023 من 1% إلى 0.8%، على الرغم من تراجع الضغوط التضخمية في جميع أنحاء أوروبا قليلًا.

 

النشاط الاقتصادي في أوروبا ضعيف في النصف الأول من 2023 


وقالت المفوضية: "أحدث البيانات تؤكد أن النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي كان ضعيفًا في النصف الأول من عام 2023 على خلفية الصدمات الهائلة التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي". 


وتابعت: "يظهر ضعف الطلب المحلي، وخاصة الاستهلاك، أن الأسعار الاستهلاكية المرتفعة والمستمرة في التزايد لمعظم السلع والخدمات تتسبب في خسائر فادحة أكثر مما كان متوقعًا في توقعات الربيع".

txt

تقرير: التضخم فى ألمانيا يُهدد بزعزعة استقرار اقتصاد أوروبا


وأضافت المفوضية: "ويحدث هذا على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة وسوق العمل القوية بشكل استثنائي، والتي شهد معدلات بطالة منخفضة بشكل قياسي، واستمرار التوسع في التوظيف وارتفاع الأجور".


وقالت اللجنة إن التباطؤ الحاد في توفير الائتمان المصرفي أظهر أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت تشق طريقها عبر الاقتصاد، حيث أشارت مؤشرات المسح إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصيف والأشهر المقبلة، مع استمرار الضعف في الصناعة وتراجع الزخم في الخدمات، على الرغم من موسم السياحة القوي في أجزاء كثيرة من أوروبا.

توقعات بانخفاض التضخم 

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 5.6% في عام 2023، مقارنة بـ5.8% في الربيع. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6.5% بدلًا من 6.7%.
وقال باولو جنتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية: "لقد تجنب الاتحاد الأوروبي الركود في الشتاء الماضي، وهو إنجاز ليس بالسهل نظرًا لحجم الصدمات التي واجهناها، وهذه المرونة، التي تتجلى بشكل أوضح في قوة سوق العمل، هي شهادة على فعالية استجابتنا السياسية المشتركة".
وتابع: "ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة المتعددة التي تواجه اقتصاداتنا هذا العام أدت إلى زخم نمو أضعف مما توقعناه في الربيع. فالتضخم آخذ في الانخفاض، ولكن بسرعات متفاوتة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتستمر الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا في التسبب ليس فقط في معاناة إنسانية، بل في اضطراب اقتصادي أيضًا".

ازمة التضخم العالمية الاقتصاد الالماني منطقة اليورو ​التضخم​ المفوضية الأوربية

مواد متعلقة

تفشى كورونا فى أمريكا.. ما هى أبرز الإجراءات؟

زلزال المغرب.. استمرار عمليات البحث عن الناجين.. والحزن يسيطر على أسر الضحايا (صور)

العاصفة الاستوائية "جوفا" تهدد كاليفورنيا بكوارث شاطئية مخيفة

زلزال المغرب: قصص مؤلمة من كارثة عاشها الضحايا والناجون

البرلمان العربى يطالب إثيوبيا بعدم المماطلة والتعنت فيما يخص مفاوضات "السد"

مدمرة.. أسوأ الزلازل التي ضربت دول عربية خلال العقود الماضية

وزير الخارجية الأمريكى: ملتزمون بمساعدتنا للمغرب لتجاوز أزمة الزلزال المدمر

سكاى نيوز: إصابة 6 عناصر من الجيش اللبنانى فى اشتباكات مخيم "عين الحلوة"

الأكثر قراءة

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

طوارئ فى الإسكندرية بسبب العاصفة "دانيال".. و6 تعليمات مهمة للمواطنين

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

أستاذ مناخ يكشف خطورة العاصفة "دانيال" على محافظات مصر (فيديو)

الهلال الأحمر الليبية تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مواجهة إعصار "دانيال" وحجم الخسائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب