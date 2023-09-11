بسبب التضخم وأسعار الفائدة.. الاقتصاد الألمانى يسجل أسوأ معدل انكماش فى أوروبا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الألماني سينكمش خلال العام الحالي، في إطار تباطؤ أوسع في منطقة اليورو ناجم عن ارتفاع التضخم والتأثير المخفف لارتفاع أسعار الفائدة.

وفي تحديثها الفصلي المؤقت، قالت المفوضية إن الاقتصاد الأقوى في أوروبا سيكون الأكثر تضررًا في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة، وسيسجل انكماشًا بنسبة 0.4٪ في عام 2023.



انكماش مفاجئ للاقتصاد الألماني

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه قبل ثلاثة أشهر كانت المفوضية تتوقع أن تنمو ألمانيا بنسبة 0.2% هذا العام، لكنها تقول الآن إن رابع أكبر اقتصاد في العالم تأثر بشكل أكبر، بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي عما كان يعتقد الخبراء.



وتابعت أنه بينما تحسنت آفاق النمو في فرنسا وإسبانيا بشكل متواضع منذ الربيع، قالت المفوضية إنه من المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل عام بنسبة 0.8٪ في عام 2023، انخفاضًا من 1.1٪ سابقًا. وتم تعديل النمو في عام 2024 بالخفض من 1.6% إلى 1.3%.



وأضافت أن التوقعات الاقتصادية المتشائمة تُزيد من فرص دعوة البنك المركزي الأوروبي إلى وقف التشديد المستمر للسياسة، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي من -0.5٪ إلى 3.75٪ في تسع قفزات متتالية.



وأفادت بأنه تم تعديل النمو في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة لعام 2023 من 1% إلى 0.8%، على الرغم من تراجع الضغوط التضخمية في جميع أنحاء أوروبا قليلًا.

النشاط الاقتصادي في أوروبا ضعيف في النصف الأول من 2023



وقالت المفوضية: "أحدث البيانات تؤكد أن النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي كان ضعيفًا في النصف الأول من عام 2023 على خلفية الصدمات الهائلة التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي".



وتابعت: "يظهر ضعف الطلب المحلي، وخاصة الاستهلاك، أن الأسعار الاستهلاكية المرتفعة والمستمرة في التزايد لمعظم السلع والخدمات تتسبب في خسائر فادحة أكثر مما كان متوقعًا في توقعات الربيع".



وأضافت المفوضية: "ويحدث هذا على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة وسوق العمل القوية بشكل استثنائي، والتي شهد معدلات بطالة منخفضة بشكل قياسي، واستمرار التوسع في التوظيف وارتفاع الأجور".



وقالت اللجنة إن التباطؤ الحاد في توفير الائتمان المصرفي أظهر أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت تشق طريقها عبر الاقتصاد، حيث أشارت مؤشرات المسح إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصيف والأشهر المقبلة، مع استمرار الضعف في الصناعة وتراجع الزخم في الخدمات، على الرغم من موسم السياحة القوي في أجزاء كثيرة من أوروبا.

توقعات بانخفاض التضخم

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 5.6% في عام 2023، مقارنة بـ5.8% في الربيع. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6.5% بدلًا من 6.7%.

وقال باولو جنتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية: "لقد تجنب الاتحاد الأوروبي الركود في الشتاء الماضي، وهو إنجاز ليس بالسهل نظرًا لحجم الصدمات التي واجهناها، وهذه المرونة، التي تتجلى بشكل أوضح في قوة سوق العمل، هي شهادة على فعالية استجابتنا السياسية المشتركة".

وتابع: "ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة المتعددة التي تواجه اقتصاداتنا هذا العام أدت إلى زخم نمو أضعف مما توقعناه في الربيع. فالتضخم آخذ في الانخفاض، ولكن بسرعات متفاوتة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتستمر الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا في التسبب ليس فقط في معاناة إنسانية، بل في اضطراب اقتصادي أيضًا".