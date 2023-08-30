الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع مستوى التضخم السنوي في ألمانيا.. وشتاينماير: نريد اللحاق بالركب

ألمانيا
ألمانيا

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض بشكل طفيف إلى 6.1% في أغسطس الجاري. بعد أن كان ارتفع إلى 6.4% في يونيو الماضي ثم انخفض بعد ذلك إلى 6.2% في يوليو الماضي.

وقال المكتب إن من المرجح أن يكون معدل التضخم ارتفع من يوليو إلى أغسطس بنسبة 0.3%.ويعرقل التضخم المرتفع استهلاك الأفراد حيث إنه يقلل من القوة الشرائية لليورو.

وكانت أسعار الطاقة والمواد الغذائية على وجه الخصوص ارتفعت بقوة في الشهور الأخيرة منذ وقوع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل ملحوظ جزئيا على أساس سنوي في أغسطس الجاري أيضا. ووفقا للحسابات الأولية للمكتب ارتفعت أسعار المواد الغذائية في غضون عام بنسبة 9%، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 11% في يوليو وإلى 13.7% في يونيو.

في المقابل، سجلت أسعار الطاقة في أغسطس الجاري ارتفاعا بنسبة 8.3% مقارنة بنفس هذا الشهر من العام الماضي فيما كانت هذه النسبة وصلت إلى 5.7% في يوليو الماضي.

وكان معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي وصل إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عندما بلغ 8.8% في خريف عام 2022، وها هو معدل التضخم يبتعد في الوقت الراهن بقدر جيد عن هذا المستوى القياسي.

الرئيس الألماني: نريد اللحاق بالقضايا المستقبلية

في سياق آخر، صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بأنه لا ينبغي لبلاده أن يفوتها اللحاق بالقضايا المستقبلية، ومنها على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي. وذلك في مستهل جولة يقوم بها تحت عنوان "ورشة التغيير" لبحث قضايا مستقبلية مختلفة.

وبدأ الرئيس الألماني هذه الجولة بزيارة مصنع فولكس فاجن في مدينة تسيفكاو شرقي ألمانيا. وقال شتاينماير، إن مراكز الثقل في تطوير البرمجيات انتقلت إلى الولايات المتحدة مع بداية الرقمنة.

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وأضاف أنه يرى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي لديهما طموح للحاق بالركب وإعادة التموضع، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الهدف المتعلق بالتقنيات الجديدة هو التواجد في هذه المجالات من البداية وليس مجرد القفز إليها في نهايتها.

وفي إشارة إلى الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا ومشاكل سلاسل التوريد والتقنيات المتغيرة، قال شتاينماير: "نحن في وضع صعب بلا شك"، لكنه قال إنه على قناعة راسخة بأن ألمانيا، بما لها من تقليد في التدريب والتعليم التكميلي وبسكانها المدربين بشكل جيد، لديها كل المتطلبات الأساسية التي تجعلها تصمد في المنافسة المتغيرة.

وزار شتاينماير مجمع التنقل الإلكتروني المستقبلي التابع لمركز مجموعة فولكس فاجن التعليمي في مدينة تسفيكاو وتحدث مع مدربين ومتدربين، وقال إن تسفيكاو مكان كتِب فيه تاريخ السيارات، مشيرا إلى أن التعامل مع التحول في تسفيكاو يمكن أن يكون نموذجا يحتذى لشركات وقطاعات أخرى.

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