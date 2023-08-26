السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادى: السياسة الانكماشية للبنوك المركزية زادت من حدة التضخم عالميًا

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن حجم التضخم والركود في ألمانيا، موضحاً الأسباب وراء ذلك.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الاقتصاد العالم والاتحاد الأوروبي وجميع الدول تأثرت بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن بينها معدل التضخم باعتبار أن دولتي النزاع من أهم مصدري الوقود والحبوب.

وأضاف أن المشكلة الأكبر تتمثل في طريقة العلاج لارتفاع معدل التضخم من خلال انتهاج  السياسة الانكماشية من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم، وكان أهمها البنك الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة لأرقام كبيرة غير مسبوقة في تاريخه أدت إلى زيادة معدل التضخم وانتقال لرءوس الأموال.

وأشار إلى أن التضخم ينتج عن زيادة السيولة في يد المستهلك ما يؤدي إلى زيادة في الطلب على كميات سلع قليلة ويؤدي إلى ارتفاع سعر الأسعار، لكن الأزمة الآن كانت في ارتفاع مدخلات الإنتاج.

 

التضخم اكسترا نيوز محمد البهواشي الخبير الاقتصادي

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