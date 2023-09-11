الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متحف تل بسطا بالشرقية يُنظم فعالية ثقافية احتفالا بالعيد القومي

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف كما تساهم في إثراء الجانب المعرفى والحضارى لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الآثار فتنمى روح الانتماء الاجتماعى تجاه الوطن فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية.

فعالية ثقافية عن حياة المعبودة “باستت”

وفى سياق متصل نظم متحف تل بسطا بالزقازيق فعالية ثقافية وفنية عن المعبوده باستت وبداية ظهورها واشكالها وعن تخطيط المعبد وبدايات الإنشاء والملوك الذين ساهموا في تطوير معبد تل بسطا على مر العصور وذلك بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثارالشرقية.

ومن جانبه اكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق ، أن فاعلية " المعبد الكبير للإلهة باستت " تضمنت محاضرة نظرية لرواد المتحف من الطلاب المتخصصين بمجالات الآثار والتاريخ والحضارة بكليات الآثار ثم أعقبها التجول لمشاهدة بقايا المعبد الكبير لباستت وتم عرض إعادة تخيل لشكل المعبد على الطبيعة أثناء العصر المتأخر منذ فترة الأسرة الثانية والعشرين وحتى الأسرة الثلاثين و كذلك تم الإشارة إلى أن المعبد موجود منذ عصر الدولة القديمة و حتى عصر الإمبراطور دقلديانوس في القرن الرابع الميلادي.

وعلى هامش الفاعلية نظم القسم التعليمي بمتحف تل بسطا بالتعاون مع قسم الأشغال الخشبية بكلية التربية النوعية ورشة عمل بعنوان (توظيف التفريغ لإنتاج مشروعات صغيرة)، قام المشاركون فيها برسم شعار الثورة العرابية والشعار الخاص بمحافظة الشرقية في الأعمال الخشبية المفرغة.

يذكر أن محافظة الشرقية، قد أقامت أول أمس السبت،  احتفالية كبرى بمنطقة تل بسطا الأثرية؛ تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرقية القومي.

متحف تل بسطا المعبوده باستت الجانب المعرفى والحضارى المعبد الكبير للإلهة باستت عصر الدولة القديمة ورشه عمل

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يشهد التشغيل التجريبي لمحطة مياه العدوة بتكلفة 60 مليون جنيه

"شجرة تساوى حياة".. "مصر المستقبل" يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة بالشرقية

معهد الطاروطى يحتفل بتخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن والمنشدين (صور)

افتتاح 6 مشروعات خدمية بقطاعي مياه الشرب والصرف بالشرقية

"القبائل العربية" من ملتقى الأحزاب: ندعم الرئيس السيسى للترشح لفترة جديدة

نائب رئيس "المؤتمر": نطالب الرئيس السيسي بالترشح مجددا لاستكمال الإنجازات

الأكثر قراءة

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

الهلال الأحمر الليبية تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مواجهة إعصار "دانيال" وحجم الخسائر

طوارئ فى الإسكندرية بسبب العاصفة "دانيال".. و6 تعليمات مهمة للمواطنين

أتربة تغطى السماء.. العاصفة دانيال تصل الإسكندرية وإجراءات عاجلة بالمحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب