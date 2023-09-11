محافظ الجيزة يُسلم 108 أجهزة كهربائية لفتيات مقبلات على الزواج

سلّم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 108 جهازًا كهربائيًا لعدد 40 فتاة مقبلة على الزواج، مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية وإدخال الفرحة على قلوبهن.

وقدّم المحافظ التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة الشباب، من خلال التوسع في المشروعات التنموية وبناء المدن الجديدة. وأشار إلى مستوى التطور في البنية التحتية بالمحافظة، وما تم إنجازه بمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، تلك الخدمة التي كانت تغطي 12% فقط من المحافظة، والآن وصلت نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي إلى 60% من المحافظة، ومع انتهاء مشروعات حياة كريمة ستصل إلى نسبة 95%، وهو ما يعكس مدى الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطنين.

وثمّن المحافظ التعاون المثمر مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية في تقديم المساعدات لأبناء المحافظة، مؤكدًا على أن هذا العام فقط شهد ثلاث فعاليات بين المحافظة والمؤسسة استهدفت ذوي الهمم والفتيات المقبلات على الزواج. وأكد أن هناك جهودًا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

ووجّه المحافظ خلال كلمته رسالة للفتيات المقبلات على الزواج، أن يكنّ أمهاتً مثالياتٍ، وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد، والثقافة، والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم.

كما وجه المحافظ رسالة الي المجتمع وخص بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة وتُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة.

من جانبهم، قدمت الفتيات المستحقات الشكر لمحافظ الجيزة ولمؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية لإستقبالهن اليوم بديوان عام المحافظة وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيوا حياه كريمة.

جاءت الفاعلية بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ وصفيه مصطفي امين رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية و محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.