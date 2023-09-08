محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على معاينة مراحل العمل الجارية بعددٍ من القطاعات المار بها محور عمرو بن العاص نطاق أحياء الطالبية والهرم.

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال إنشاء الطريق السطحي للمحور بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية، بالإضافة إلى مواقع الربط مع الطريق الدائري بمنطقة المريوطية.

وكلّف المحافظ ،خلال الجولة، رئيس الحي بالتنسيق الدوري مع جهاز تعمير القاهرة والشركة المنفذة لإزالة أي معوقات وتسهيل العمل للانتهاء خلال الجدول الزمني المحدد لها، مشيرًا إلى أن المحور يُعد إضافة كبيرة لشبكة الطرق بالمحافظة، حيث يسهم في ربط الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي بطول يصل إلى ٤.٥ كم مارًا بالعديد من المناطق ذات الكثافات المرورية الكبيرة، وعلى رأسها شارعا الهرم، والملك فيصل، ومحور أنور السادات (ترسا).

أعمال الرصف بطريق الخدمة

كما اطلع المحافظ من رئيس الحي، على موقف أعمال الرصف بطريق الخدمة أسفل المحور بقطاع شارع المطبعة بين شارعي الهرم وفيصل والذي تم البدء في رصف وتطوير الطريق وإنشاء أرصفة المشاة وساحات انتظار المركبات، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدمٍ وساقٍ لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحور لتحقيق الاستفادة المرورية منه.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وطه عبدالصادق، رئيس حي الهرم، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية.

يذكر أن محور عمرو بن العاص يُعد أحد المشروعات الكبرى لشبكة الطرق بمحافظة الحيزة باعتباره يسهم في ربط الطريق الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي بطول يصل إلى ٤.٥ كم ويمر بعددٍ من المناطق ذات الكثافات المرورية الكبيرة وعلى رأسها شارعا الهرم والملك فيصل ومحور أنور السادات (ترسا).

تأتي أعمال المشروع بمحور عمرو بن العاص ضمن خطة الدولة لتطوير المحاور المرورية المهمة.