الدفاع الروسية : خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 675 عسكريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت خلال اليوم الماضي التصدي لهجمات الجيش الأوكراني على مختلف المحاور، وكبدت العدو خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 675 عسكريا خلال يوم.

وكشف وزارة الدفاع الروسية في بيان محور دونتسك - صد 5 هجمات، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 28، والعدو خسر ما يصل إلى 200 فرد بين قتيل وجريح

تدمير دبابتين بريطاني الصنع

وتابعت وزارة الدفاع الروسية انه محور جنوب دونيتسك - صد 3 هجمات والعدو خسر نحو 160 جنديا وفي محور زابوروجيه – صد هجوم في منطقة قرية رابوتينو، ومقتل ما يصل إلى 145 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابتين ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز Stormer HVM بريطاني الصنع

واشارت انه في محور كراسني ليمان - صد 3 هجمات وخسائر العدو بلغت حوالي 70 عسكريا و محور كوبيانسك - خسائر العدو تبلغ نحو 80 عسكريا، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة خاركوف

أفراد الجيش الأوكراني

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في محور خيرسون - مقتل ما يصل إلى 20 من أفراد الجيش الأوكراني، وتدمير مركز للتحكم بالمسيرات الأوكرانية

اعتراض 3 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا" وإسقاط 46 طائرة بدون طيار أوكرانية

وعلى جانب آخر، وصفت المفوضية الأوروبية أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية بأنها مخاطر رئيسية تخلق حالة من عدم اليقين في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك وفق ما ذكرته المفوضية في توقعاتها الاقتصادية الصيفية التي نشرتها اليوم الاثنين، حيث تنص الوثيقة على أن الصراع الأوكراني و"التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقا لا تزال تشكل مخاطر وتظل مصدرا لعدم اليقين".

وتتابع الوثيقة أنه قد يكون لتشديد السياسة النقدية أيضا تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي، فيما قد يفرض ذلك التشديد ضغوطا على النشاط الاقتصادي "أكثر من المتوقع".

في الوقت نفسه، لم تستبعد المفوضية الأوروبية أن تساهم مثل هذه السياسة في خفض التضخم على نحو أسرع، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة المداخيل الحقيقية، وأشارت المفوضية كذلك إلى أن التوقعات الاقتصادية تتأثر بالمخاطر المناخية المتزايدة، التي يتم التعبير عنها في الظروف الجوية القاسية وحرائق الغابات والفيضانات غير المسبوقة.