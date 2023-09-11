الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

20 سبتمبر.. قرعة علنية لتخصيص 533 مقبرة بـ15مايو

أرضي مقابر
أرضي مقابر

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 533 قطعة أرض مقابر «مسلمين ومسحيين» وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري، بمقر جهاز مدينة 15 مايو. 

تفاصيل طرح مقابر المسلمين والمسحيين بـ15 مايو 

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه من المقرر إجراء القرعة العلنية اليدوية بنظام اللحد لعدد 489 قطعة أرض مقابر مسلمين على مساحة 40 متر مربع للقطعة بمدينة 15 مايو. 

وأشارت إلى أنه سيتم اجراء القرعة العلنية لعدد 44 قطعة أرض مقابر مسيحيين على مساحة 30 متر مربع للقطعة بمدينة 15 مايو بنظام حق الانتفاع طبقا للإعلان المنشور بتاريخ 12 أبريل 2023. 

https://www.dostor.org/4444737 https://www.dostor.org/4493508

وأفادت أنه سيتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهرا، لبدء إجراء القرعة العلنية وسيتم السماح للحاجزين فقط بحضور القرعة العلنية بموجب إيصال السداد، موضحاً أنه سيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من دخول القرعة العلنية اليدوية لأراضي مقابر المسلمين والمسيحيين. 

شروط التقدم للقرعة  

وأردفت الهيئة أن يشترط لمتقدمي حجز المقبرة أن يكون شخصيا طبيعيا وموطن مصري الجنسية وليس شخصاً معنويا ومن قاطني مدينة 15 مايو والايكون قد سبق تخصيص مقبرة او ارض له او لاحد افراد أسرته كالزوجة والزوج والأولاد القصر . 

وتابعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن لايحق للاسرة الواحدة كالزوج او الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من مقبرة وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط وسيتم تحديد موعد لتسليم المقابر للفائزين بالقرعة. 

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصها على توفير الخدمات والاراضي للمواطنين المقييمن بالمدينة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وخطة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فضلا عن توفير كافة الخدمات المنوطة للموطنين . 

20 سبتمبر اجراء القرعة العلنية اليدوية 15 مايو مسلمين مسحييين

مواد متعلقة

17 سبتمبر.. إجراء القرعة العلنية لمقابر المسلمين والمسحيين بالعاشر

بالأرقام.. بدء تسليم 600 قطعة أرض مقابر للمسلمين بسوهاج الجديدة

الأكثر قراءة

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

طعنات فى الصدر.. أول صور للشاب الذى قُتل على يد جاره بالزيتون

الإعصار دانيال.. الرئيس السيسى يقدم خالص العزاء للأشقاء فى ليبيا ويؤكد تضامن مصر

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية