20 سبتمبر.. قرعة علنية لتخصيص 533 مقبرة بـ15مايو

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 533 قطعة أرض مقابر «مسلمين ومسحيين» وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري، بمقر جهاز مدينة 15 مايو.

تفاصيل طرح مقابر المسلمين والمسحيين بـ15 مايو

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه من المقرر إجراء القرعة العلنية اليدوية بنظام اللحد لعدد 489 قطعة أرض مقابر مسلمين على مساحة 40 متر مربع للقطعة بمدينة 15 مايو.

وأشارت إلى أنه سيتم اجراء القرعة العلنية لعدد 44 قطعة أرض مقابر مسيحيين على مساحة 30 متر مربع للقطعة بمدينة 15 مايو بنظام حق الانتفاع طبقا للإعلان المنشور بتاريخ 12 أبريل 2023.

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وأفادت أنه سيتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهرا، لبدء إجراء القرعة العلنية وسيتم السماح للحاجزين فقط بحضور القرعة العلنية بموجب إيصال السداد، موضحاً أنه سيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من دخول القرعة العلنية اليدوية لأراضي مقابر المسلمين والمسيحيين.

شروط التقدم للقرعة

وأردفت الهيئة أن يشترط لمتقدمي حجز المقبرة أن يكون شخصيا طبيعيا وموطن مصري الجنسية وليس شخصاً معنويا ومن قاطني مدينة 15 مايو والايكون قد سبق تخصيص مقبرة او ارض له او لاحد افراد أسرته كالزوجة والزوج والأولاد القصر .

وتابعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن لايحق للاسرة الواحدة كالزوج او الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من مقبرة وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط وسيتم تحديد موعد لتسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصها على توفير الخدمات والاراضي للمواطنين المقييمن بالمدينة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وخطة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فضلا عن توفير كافة الخدمات المنوطة للموطنين .