الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط" يختتم فعاليات برنامج التدريب الصيفى لطلبة الجامعات المصرية 2023

جانب من التدريب
جانب من التدريب

اختتم معهد التخطيط القومي فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2023، بمشاركة 40 طالباً وطالبةً من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، الذي أُقيم خلال الفترة من 7 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2023.

معهد التخطيط القومى يطلق برنامجًا تدريبيًا "إدارة وتحليل البيانات: تطبيقات فى الحياة العملية"

تعزيز مهارات طلاب الجامعات المصرية

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن البرنامج التدريبي تم من خلاله العمل على تعزيز قدرات ومهارات نحو 40 مشاركاً من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال إكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة وإحداث التغيير الاجتماعي المنشود، مع التركيز على سد الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع العملي.

ونوه رئيس معهد التخطيط القومي في كلمته إلى أن تطوير الذات بات أمراً حاسماً للبقاء في المقدمة وتحقيق الصمود والكفاءة المهنية، محفزاً المتدربين على الاهتمام بتطوير أنفسهم من خلال تبني مهارات تحسين الذات والتعليم والتدريب المستمر، وتوسيع المعرفة، بالإضافة إلى حسن إدارة الوقت وحضور مزيد من ورش العمل والدورات والبرامج التدريبية المختلفة.

وأكد العربي في كلمته أهمية التخطيط الجيد ووضع أهداف عملية قابلة للتنفيذ، وتحديد الخطوات الفعلية والوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أن التخطيط ينطوي على العديد من الأنشطة مثل التحليل واتخاذ القرار، وتحديد أفضل المسارات التي يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف، مشيرًا إلى أهمية تنظيم وتوجيه ومراقبة مؤشرات أداء هذا الاقتصاد، وإطلاق حرية المنافسة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين مستوى الخدمة، وزيادة قدرة الدولة على رسم الاستراتيجيات من جهة، وإدارة آليات السوق من جهة أخرى.

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دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي تضمن محاور ومجالات متنوعة تتعلق بالتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، وكتابة المقترحات للمشروعات، والتخطيط الإنمائي وإدارة التنمية، إضافة إلى إدارة المعرفة والتحول الرقمي، والتنمية البشرية والسياسات الاجتماعية، علاوة على ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

معهد التخطيط برنامج التدريب الصيفي طلبة الجامعات الجامعات الحكومية ريادة الأعمال

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