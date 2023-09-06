معهد التخطيط القومي يختتم برنامجًا تدريبيًا حول "إدارة وتحليل البيانات

اختتم معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا حول "إدارة وتحليل البيانات: تطبيقات في الحياة العملية" لمجموعة من طالبات كلية البنات بجامعة عين شمس" قسم الرياضيات".



اختتم مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "إدارة وتحليل البيانات: تطبيقات من الحياة العملية" لمجموعة من طالبات كلية البنات – جامعة عين شمس" قسم الرياضيات".



وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة بسمة الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية بالمعهد، أن التدريب يأتي في إطار الدور الذي يقوم به المعهد باعتباره مركز فكر، وتفعيلاً لأحد أبرز المهام التي يقوم بها فيما يتعلق بخدمة المجتمع ورفع القدرات البشرية والمعرفية للشباب بمختلف الجامعات المصرية.

تحليل البيانات باستخدام برامج MATHCAD، وSPSS وLINGO



وأضافت الحداد أن البرنامج تناول العناصر الرئيسية للتطبيقات الرياضية وتحليل البيانات باستخدام برامج MATHCAD، وSPSS وLINGO وذلك بهدف ربط الطلبة بالتطبيقات الحديثة وتطورات العلم وانعكاساتها في الواقع العملي، كما تضمن البرنامج ندوة عن تأثير التكنولوجيا الحيوية على الدولة والمجتمع بهدف تعزيز الرؤية النقدية والمعرفية لدى الطلبة، ورفع الوعي لديهم بمثل هذه القضايا ذات الأهمية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة نخبة متميزة من شباب وأساتذة المركز، وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات للمتدربين بحضور كلٍ من أ.د. زلفى شلبي المشرف العلمي على البرنامج، ود. هبه جمال الدين الأستاذ المساعد بالمركز.

وكان قد وقع الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة وتعزيز جهود التنمية المستدامة وآليات التمويل المستدام، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.

وأوضح العربي أن معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة ومثمرة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم مساهمته في تحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد المستدام.