البحيرة ترفع درجة الاستعداد لحالة عدم الاستقرار المتوقعة وسقوط الأمطار

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة غداً الثلاثاء، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد منها.

يأتي ذلك تماشياً مع التغيرات المناخية المرتقبة، ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من الإثنين الموافق 11 سبتمبر وحتى الأربعاء 13 سبتمبر، تبدأ على غرب البلاد وتمتد أيام الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة حدوث 40٪ تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

الاستعداد لاستقبال الأمطار بالبحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب من المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث والوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية لاتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار، وذلك عن طريق الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كل البلاغات، والمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفائح وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق. كما يتضمن ذلك مراجعة كل الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف، ومراجعة تطهير الترع والمصارف، وكافة المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولًا بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

مراجعة المعديات والمراكب النيلية

وتم التنبيه على ضرورة مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة في نطاق كل منها ووقف المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها في حال تعرضت لرياح أو أمطار. كما يجب استمرار مراجعة جميع الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة الفورية لحفظ الأرواح والممتلكات.