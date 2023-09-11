الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البريطانيون يصدمون العائلة المالكة.. تشارلز ملك مؤقت وديانا أفضل من كاميلا

الأمير ويليام ووالده
الأمير ويليام ووالده الملك تشارلز الثالث

شكل آخر استطلاعات الرأي عن الشعب البريطاني صدمة للعائلة المالكة البريطانية، بعد أن أكدت الغالبية العظمى من المشاركين أن الملك تشارلز الثالث ملك مؤقت وأنه يتعين منح الأمير ويليام ولي العهد وزوجته الأميرة كيت ميدلتون المزيد من الواجبات الملكية، بينما يعتقد نصف البريطانيين أن الأميرة ديانا كانت ستكون ملكة أفضل من الملكة كاميلا، حسبما كشف استطلاع حصري جديد لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويضاف مثل هذا الاستطلاع لسلسلة الأخبار السيئة لزوجة الملك تشارلز الثالث التي لم تنجح بعد من محو صورتها السيئة لدى جموع الشعب البريطاني، الذي يعتبرها السبب الرئيسي في انهيار زواج الملك تشارلز و أميرة القلوب ديانا.

استطلاع رأي جديد صادم للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن استطلاع الرأي كشف أن أقل من ربع الشعب البريطاني يفكرون بها بشكل أفضل منذ أن تزوجت تشارلز الثالث، أمير ويلز آنذاك، في عام 2005، بينما لا تزال الملكة إليزابيث الثانية الراحلة هي الشخصية الملكية الأكثر شعبية وتأثيرًا، على الرغم من مرور عام على وفاتها في بالمورال.

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وتابعت أن الاستطلاع الجديد الشامل حول حالة النظام الملكي الذي أجرته شركة Deltapoll سأل أكثر من 2000 شخص عن كيفية رؤيتهم للعائلة المالكة وأعضائها والعمل الذي تقوم به المؤسسة في المملكة المتحدة وخارجها.

ويعتقد 12% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن كاميلا ستكون ملكة أفضل من والدة الأمير ويليام والأمير هاري الراحلة، التي كانت متزوجة من الملك من عام 1981 إلى عام 1996، بينما واعترف نصفهم بأن رأيهم في كاميلا ظل على حاله منذ زواجها من تشارلز في عام 2005، بينما قال 17% إن آرائهم أصبحت أسوأ.

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ويظهر الاستطلاع أيضًا أن الجمهور يعتقد أن الأمير ويليام وزوجته كيت، أميرة ويلز، يجب أن يتوليان المزيد من واجبات الملك والملكة، يأتي ذلك في الوقت الذي يُنظر فيه بشكل متزايد إلى تشارلز على أنه ملك مؤقت، حيث يأمل العديد من البريطانيين أن يصبح أمير ويلز ملكًا قبل وفاة والده.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن تشارلز يجب أن يبقى ملكاً حتى وفاته 41 في المائة - في حين أن عدد الأشخاص الذين يقولون إن ويليام يجب أن يصبح ملكاً قبل وفاته أو على الفور يبلغ 45 في المائة، وفي الوقت نفسه، دعم غالبية المشاركين النظام الملكي على حساب الجمهورية، كما أنهم يؤيدون بشدة أن يتحدث الملك علنًا عن القضايا التي "تهمه"، بيما يعتقد أكثر من نصف البلاد الآن أن ويليام يقدم "مساهمة إيجابية للمملكة المتحدة" وهو في منحنى تصاعدي.

وأوضحت الصحيفة أن الأميرة الراحلة ديانا حصلت على 49% تلتها الأميرة كيت التي حصلت على 47% بينما حصل الملك تشارلز الثالث على 39% فقط، وتنتقل تصنيفات الشعبية بعد ذلك من الأميرة آن، والأمير إدوارد، والملكة كاميلا، والملكة القرينة، وزارا تيندال في الأعلى إلى الأمير هاري، وبيتر فيليبس، وميجان، ودوقة ساسكس، والأمير أندرو في الأسفل.

لا يزال البريطانيون ينتقدون ساسكس ودوق يورك، حيث تعتقد الغالبية العظمى منهم أنه يجب طردهم من خط الخلافة وقطع ماليتهم من قبل الملك ودافعي الضرائب البريطانيين.

الشعب البريطاني العائلة المالكة الملك تشارلز الاميرة ديانا كاميلا ويليام كيت

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