الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ورطة الملك تشارلز.. دول الكاريبى تطالب العائلة المالكة بتعويضات عن جرائم العبودية

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

تستعد دول الكاريبي لتقديم رسائل رسمية لمطالبة العائلة المالكة البريطانية بالاعتذار وتقديم تعويضات عن العبودية وجرائم تجارة الرقيق، وهو الأمر الذي يضع الملك تشارلز الثالث في ورطة جديدة وتحدٍ يواجهه للمحافظة على الكومنولث.

تورط بريطانيا في تجارة الرقيق والعبودية تحرج الملك تشارلز الثالث

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإنه من المتوقع أن تتوجه لجان التعويضات الوطنية في المنطقة إلى شركة لويدز لندن وكنيسة إنجلترا لمطالبتها بمدفوعات مالية وتحقيق العدالة التعويضية عن دورهما التاريخي في تجارة الرقيق.

txt

الملك تشارلز الثالث يرفض الإقامة في القصر الملكي ويفتحه للجمهور طيلة العام

وتابعت أن اللجان تخطط لإرسال الرسائل إلى المؤسسات بحلول نهاية العام الحالي، وقال أرلي جيل، المحامي ورئيس لجنة التعويضات في الدولة الجزيرة: "نأمل أن يعيد الملك تشارلز النظر في مسألة التعويضات وأن يصدر بيانًا أكثر عمقًا يبدأ بالاعتذار، وأن من شأنه أن يجعل الموارد من العائلة المالكة متاحة للعدالة التعويضية.

وتابع: "يتعين على الملك تشارلز الثالث توفير بعض المال، نحن لا نقول أنه يجب أن يجوع نفسه وعائلته، ولا نطلب الحلي، ولكننا نعتقد أنه يمكننا الجلوس حول طاولة ومناقشة ما يمكن توفيره للعدالة التعويضية".

وأضاف أن واجب تقديم التعويضات يقع "على جميع المستويات، البنوك والكنائس وشركات التأمين مثل لويدز والجامعات والكليات المستفيدة".

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن أجداد الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة اشتروا واستغلوا العبيد في مزارع التبغ في فرجينيا.

وكشفت الأبحاث التي أجرتها الكاتبة المسرحية ديزيريه بابتيست عن وثيقة تأمر قبطان السفينة بتسليم الأفارقة المستعبدين إلى إدوارد بورتيوس، صاحب مزرعة التبغ في فرجينيا، ورجلين آخرين، حيث ورث روبرت، نجل بورتيوس، ممتلكات والده قبل أن ينتقل بعائلته إلى إنجلترا في عام 1720، وفي وقت لاحق، تزوج سليل مباشر، فرانسيس سميث، الأرستقراطي كلود باوز ليون، وكانت حفيدتهم إليزابيث باوز ليون، والدة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة.

txt

الملك تشارلز يرفض مصالحة الأمير هارى خلال زيارته لبريطانيا

كما عثرت صحيفة الجارديان على وثائق تربط تاجر العبيد إدوارد كولستون بالنظام الملكي البريطاني.

وردًا على تقرير الجارديان، أشار الملك تشارلز للمرة الأولى إلى دعمه للبحث في الروابط بين النظام الملكي البريطاني وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام في ذلك الوقت إن الملك أخذ مسألة العبودية "على محمل الجد"، والتي وصفها بأنها "فظائع مروعة".

وتابع أن دعم البحث كان جزءًا من عملية تشارلز لتعميق فهمه لـ"التأثير الدائم للعبودية"، والذي "استمر بقوة وتصميم" منذ انضمامه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه بالرغم من تأكد الملك تشارلز الثالث من دور المملكة المتحدة في تجارة العبودية، فإنه لم يعتذر رسميًا بعد عن تورط بريطانيا الكبير في تجارة الرقيق، حيث تم نقل ما يقدر بنحو 3.2 مليون إفريقي مستعبد حول العالم عن طريق صناعة الشحن البريطانية الضخمة بين عام 1640 وأوائل القرن التاسع عشر.

وقالت شركة لويدز لندن، التي كانت المركز العالمي لتأمين تلك الصناعة، إنها "تأسف بشدة" لمشاركتها في التجارة.

وذكرت الشركة على موقعها على الإنترنت: "إنه جزء من تاريخنا المشترك الذي تسبب في معاناة هائلة ولا يزال له تأثير سلبي على مجتمعات السود والمجتمعات المتنوعة عرقيًا اليوم".

العبودية تجارة الرقيق الملك تشارلز العائلة المالكة تعويضات جرائم

الأكثر قراءة

بعد لقائه الرئيس السيسى.. لماذا ارتدى مستشار ألمانيا عصابة على عينه؟

10 ديسمبر.. "المفوضين" تودع تقريرها فى شطب منتصر الزيات من سجلات المحامين

الرئيس السيسى يزور ضريح غاندى على هامش قمة العشرين (صور)

جزيرة الجفتون قبلة هواة الرحلات البحرية ووجهة المشاهير بالغردقة (صور)

بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة الغاز الطبيعى بمدينة فايد

"علوم بورسعيد" تفسر أسباب زبد البحر على الشاطئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل