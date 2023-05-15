الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الملك تشارلز الثالث يرفض الإقامة في القصر الملكي ويفتحه للجمهور طيلة العام

الملك تشارلز
الملك تشارلز

رجح الخبراء توظيف الملك تشارلز تجديدات قصر باكنجهام كـ "عذر لعدم الانتقال" إليه وبدلاً من ذلك "فتحه للجمهور على مدار العام" حيث تشير المصادر إلى أن الملك الجديد لديه اهتمام بالمساكن الأصغر لاتخاذها كمنزل دائم.

حجة لعدم الإقامة في القصر الملكي

وقال هوجو فيكرز المؤرخ الملكي إن الملك تشارلز سيكون في "مدار دائم" إذا اختار تقسيم وقته بين أكثر من عشرة مساكن ملكية، من لندن إلى ترانسيلفانيا، حيث كان معروفًا على نطاق واسع لبعض الوقت أن الملك المتوج حديثًا لا يرغب في الانتقال إلى قصر باكنجهام ، مفضلاً الإقامة في منزله الحالي كلارنس هاوس طوال فترة حكمه.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإنه من المحتمل أيضًا أن يكون لتفضيلات الملك "المقتصد" آثار على استخدام قلعة بالمورال، حيث يقترح المقربون منه أنه سيستمر في استخدام منزل أصغر، واستخدام القلعة الفعلية فقط من زيارات رئيس الوزراء.

واقترح كتاب السيرة الذاتية الملكية الآن أن الملك قد يستخدم التجديدات الحالية التي تجري في قصر باكنجهام كذريعة لعدم الانتقال إلى أشهر سكن ملكي في العالم.

وتابعت الصحيفة، أنه بدلاً من ذلك، تم اقتراح أن قصر باكنجهام الملكي المكون من 775 غرفة في وستمنستر، لندن، والذي وصفته الملكة إليزابيث الراحلة بالمنزل طيلة فترة حكمها، يمكن فتحه للجمهور على مدار السنة.

وتابع المؤرخ الملكي: "أعتقد أنك ستجده سيبقى في كلارنس هاوس، وهو ما أرادته الملكة إليزابيث أيضًا، لكن ونستون تشرشل جعلها تذهب إلى قصر باكنجهام."

وقالت الخبيرة الملكية إنجريد سيوارد، رئيسة تحرير مجلة ماجستي: "ربما في النهاية سيتعين عليه الانتقال إلى قصر باكنجهام، لكنني لا أعتقد أنه يريد ذلك".

وتابعت: "قصر باكنجهام ضخم للغاية وغير شخصي ولونه أحمر، مع سجاد وستائر حمراء إنه ليس أسلوبه، قد يقرر أنه يجب أن يكون متاحًا للجمهور على مدار السنة".

وأضافت: "يمكن فتح المنزل الفخم على أنه معرض أو دار ضيافة للرؤساء بموجب خطط الملك تشارلز للعيش في منزل ملكي مختلف.

فيما زعم آخرون أن قصر باكنجهام يعتبر "غير مناسب" للحياة الحديثة من قبل الملك تشارلز، الذي يفضل الإقامة في كلارنس هاوس طوال فترة حكمه.

الملك تشارلز قصر الملكي باكنجهام بالمورال الجمهور العام

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