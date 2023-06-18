صورة محبطة.. تضائل عدد أفراد العائلة المالكة على شرفة قصر باكنجهام

أصيب المشجعون الملكيون بخيبة أمل من صورة شرفة قصر باكنجهام المتناثرة في "تروبينج ذا كولور" خلال العام الحالي، بعد ظهور 14 فردًا فقط من العائلة أمس مقارنة بـ 40 قبل أربع سنوات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أولئك الذين يحبون العائلة المالكة إنهم يفتقدون رؤية الكثير من أفراد العائلة يجتمعون معًا - ووصفوا الشرفة المقصوصة بالأمس بأنها "مملة".

إحباط ملكي

وتابعت أنه في العام الماضي، كان 17 عضوًا - والملكة الراحلة إليزابيث الثانية- حاضرين، لكن أطفال دوق ودوقة إدنبرة، جيمس، وإيرل ويسيكس، والليدي لويز وندسور، مفقودون من شرفة هذا العام، كما ظهر جيمس، 15 عامًا، والليدي لويز، 19 عامًا، على الشرفة لحضور حفل التتويج الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه غابت عن حفل الملك تشارلز الثالث هذا العام الأميرة ألكسندرا البالغة 86 ابنة عم الملكة الراحلة، وهذا العام، وقف 14 من أفراد العائلة المالكة فقط على الشرفة - في تناقض صارخ مع عام 2019، حيث كان أكثر من 40 من أفراد العائلة المالكة يبتسمون معًا، متحمسين لمشاهدة الطيران.

وشارك أحد المعجبين الملكيين الصورتين على تويتر وكتب: "من المحزن جدًا أن ظهور الشرفة بعد تروبينج ذا كولر، سيكون متوقعًا للغاية من الآن فصاعدًا".

بينما قال آخر: "إنه أمر غير ضروري وممل لدرجة أن هذا التقليد الجميل قد ذهب الآن!"

رد شخص آخر على الموضوع وقال: "لا يمكنني الموافقة أكثر! إذا كانت مسيرة الكريسماس يمكن أن تشمل جميع أفراد العائلة، فلماذا لا تستطيع تجميع العائلة، أفتقد رؤية الصداقة الحميمة والاختلاط والاحتفال".

كتب ثالث: "إنه لأمر مخز ، لكن الأمور قد تتغير مع الجيل التالي (على سبيل المثال ، يشمل جميع أحفاد ويليام)".

وتابع "أرى ويليام بمجرد أن يصبح ملكًا مع أبناء عمومته، فهو قريب دائمًا وكان دائمًا قريبًا وسيكونون دعمًا كبيرًا عندما يتولى التاج."