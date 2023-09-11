الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل": تدريب مهني لفتيات أسيوط على التفصيل والخياطة

تدريب مهني لفتيات
تدريب مهني لفتيات أسيوط

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط افتتحت دورتين تدريبيتين بالمجان على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بمركز التدريب المهني بـ"بني غالب"، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة، أو بدء مشروع صغير خاص بهم، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتنفيذ برامج تدريبية للشباب من الجنسين تتوافق مع متطلبات سوق العمل تساعدهم في الحصول على فرصة عمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

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منح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أنه تفقد سير العملية التدريبية فى الدورتين التدريبيتين وانتظامها دون أي معوقات تُذكر، مشيراً إلى أن التدريب يتضمن جوانب نظرية وعملية، فضلاً عن أن التدريب يشمل بعدد من المميزات من بينها توفير وسيلة انتقال من وإلى مركز التدريب، والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، علاوة على منح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح ، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها تتم وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة وذلك في ضوء القواعد والضوابط التي تصدر من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.

وزارة العمل: نتعاون مع جهات خارجية لتطوير العملية التدريبية

وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية عمل محافظة شمال سيناء، نظمت ندوة توعوية للشباب بشأن ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وكيفية الاستفادة من كل الإمكانيات التي تقدمها الدولة المصرية لمساعدة الشباب على ذلك، وتأهيلهم لسوق العمل واحتياجاته.

انعقدت الندوة في مركز التدريب المهني ببئر العبد بالمحافظة، حضر فعالياتها مدير مديرية العمل بشمال سيناء محمد سالم عبدالملك، ومدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وشباب من الجنسين.

وبحسب بيان صحفي يأتي هذا النشاط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،و"الحملة" التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة للتوعية الشباب بثقافة العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، والإعلاء من قيمة العمل، وتوجيه للمديريات بتنظيم لقاءات مع الشباب والخريجين الجدد ،والعمال في مواقع الإنتاج، تنسيقا مع شركاء التنمية داخل المحافظات، للتوعية.

تدريب مهني لفتيات أسيوط
تدريب مهني لفتيات أسيوط
تدريب مهني لفتيات أسيوط
تدريب مهني لفتيات أسيوط
تدريب مهني لفتيات أسيوط
تدريب مهني لفتيات أسيوط
تدريب مهني لفتيات أسيوط
تدريب مهني لفتيات أسيوط
وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة أسيوط مهنة التفصيل والخياطة مركز التدريب المهني فرصة عمل وزير العمل حسن شحاتة سوق العمل

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