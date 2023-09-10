الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكشف على العاملين بمديرية عمل القاهرة ضمن حملة "100 يوم صحة"

100 مليون صحة
100 مليون صحة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، مبادرة "100 يوم صحة"، تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف على العاملين بمقر المديرية، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية حفاظًا على الصحة العامة للعاملين، حيث شملت الحملة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وقياس نسبة السكر وقياس ضغط الدم والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات.

txt

لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل جديدة

المبادرات الرئاسية تستهدف بناء الإنسان 

وأشاد السيد أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، بكل المبادرات الرئاسية، والتى تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكل الخدمات المقدمة له، كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، مؤكدًا دعمه الكامل وتسخير كل الإمكانيات، وتقديم التسهيلات لإنجاح تلك المبادرة، وتحقيق المستهدف منها، كما أن المبادرة تستهدف التوسع فى تقديم كل خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع.

وزارة العمل توفر 100 فرصة عمل لذوى الهمم حتى 35 سنة

وكانت مديرية العمل بمحافظة المنيا قد نظمت 3 ندوات للتوعية حول عدة موضوعات، وهي مواجهة العنف والتحرش والشائعات والتنمر في أماكن العمل وكيفية التعامل معها، والمساواة بين الجنسين، ومخاطر عمل الأطفال ومشاكل الأسرة وأثرها على عمل الطفل، والتطرق للقرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، والإدارة العامة لشئون المرأة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف في جميع المنشآت للعاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها لهم القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة القاهرة مديرية الصحة والسكان مبادرة 100 يوم صحة الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

بعد لقائه الرئيس السيسى.. لماذا ارتدى مستشار ألمانيا عصابة على عينه؟

10 ديسمبر.. "المفوضين" تودع تقريرها فى شطب منتصر الزيات من سجلات المحامين

الرئيس السيسى يزور ضريح غاندى على هامش قمة العشرين (صور)

جزيرة الجفتون قبلة هواة الرحلات البحرية ووجهة المشاهير بالغردقة (صور)

بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة الغاز الطبيعى بمدينة فايد

"التعليم": إيقاف قيد الطلاب المسجلين على النظامين المنازل والخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل