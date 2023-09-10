الكشف على العاملين بمديرية عمل القاهرة ضمن حملة "100 يوم صحة"

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، مبادرة "100 يوم صحة"، تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف على العاملين بمقر المديرية، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية حفاظًا على الصحة العامة للعاملين، حيث شملت الحملة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وقياس نسبة السكر وقياس ضغط الدم والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات.

المبادرات الرئاسية تستهدف بناء الإنسان

وأشاد السيد أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، بكل المبادرات الرئاسية، والتى تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكل الخدمات المقدمة له، كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، مؤكدًا دعمه الكامل وتسخير كل الإمكانيات، وتقديم التسهيلات لإنجاح تلك المبادرة، وتحقيق المستهدف منها، كما أن المبادرة تستهدف التوسع فى تقديم كل خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع.

وكانت مديرية العمل بمحافظة المنيا قد نظمت 3 ندوات للتوعية حول عدة موضوعات، وهي مواجهة العنف والتحرش والشائعات والتنمر في أماكن العمل وكيفية التعامل معها، والمساواة بين الجنسين، ومخاطر عمل الأطفال ومشاكل الأسرة وأثرها على عمل الطفل، والتطرق للقرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، والإدارة العامة لشئون المرأة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف في جميع المنشآت للعاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها لهم القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية.