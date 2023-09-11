الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر في أريحا وجنين، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت مصادر رسمية، وفقا للوكالة الفلسطينية الرسمية، فجر اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله صديق زكارنة بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزل عائلته ومنازل أخرى والعبث بمحتوياتها في منطقة البيادر من الحي الشرقي.

إصابة مواطن بالرصاص الحي

وأضافت المصادر، أن الاحتلال نشر القناصة على أسطح المباني، واندلعت مواجهات في المكان، وأصيب مواطن بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الساق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قوات الاحتلال عقبة جبر جنين فلسطين منطقة قوات الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

مواد متعلقة

واشنطن وهانوي تحذران من التهديد أو استخدام القوة في بحر الصين

تايوان تعلن عبور مجموعة حاملة الطائرات الصينية "شاندونج" إلى محيط الهادي للتدريب

دبلوماسى سابق: مصر تمتلك دبلوماسية عالية ولديها فهم واضح لكل المشكلات الدولية

أستاذ جيولوجي: زلزال المغرب كارثة كبرى ولا مثيل له منذ 120 عاما

تداعيات زلزال المغرب المدمر… المستشفيات وبنوك الدم تستغيث من تدفق الجرحى

"القاهرة الإخبارية" ترصد معاناة متضررى زلزال المغرب (فيديو)

الهند تسلم رئاسة مجموعة العشرين لـ البرازيل

إسبانيا تعلن إرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب وستساهم فى إعمار أراضيها

الأكثر قراءة

عاجل ..سبب زلزال المغرب.. عالم الجيولوجيا العراقى يفجر مفاجأة ويحذر من شهر أكتوبر

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام إفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

عاجل .. أستاذ استشعار عن بعد يرد على توقع العالم الهولندى بوقوع زلزال فى مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل