قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر في أريحا وجنين، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت مصادر رسمية، وفقا للوكالة الفلسطينية الرسمية، فجر اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله صديق زكارنة بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزل عائلته ومنازل أخرى والعبث بمحتوياتها في منطقة البيادر من الحي الشرقي.

إصابة مواطن بالرصاص الحي

وأضافت المصادر، أن الاحتلال نشر القناصة على أسطح المباني، واندلعت مواجهات في المكان، وأصيب مواطن بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الساق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.