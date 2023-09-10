استمرار حبس صاحب كيان تعليم وهمي نصب على الأهالي 15 يومًا

أصدر قاضي المعارضات المختص اليوم قرارا يقضي باستمرار حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء كيان وهمى، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمى، 15 يومًا على ذمة القضية.

تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة

وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

وأضافت التحريات أن المتهم أعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية، وذلك بغير الحقيق ، ليتمكن من استقطاب ضحاياه ليستولى على أموالهم.

كما كشفت التحريات عن اتخاذ المتهم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم.

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة، وقامت قوة من ضباط الأموال العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باستهداف المتهم من خلال إعداد الأكمنة المخصصة لذلك وتمكنوا من القبض عليه.

عثر ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة مع المتهم على كمية من العقود المحررة بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة .

كما عثر بحوزته على مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية التى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية .

وتم ضبط مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة - دفاتر استلام نقدية - هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية المشار إليها يعلن من خلالها عن توافر فرص للدراسة بالخارج).