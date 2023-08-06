تجديد حبس المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بالقاهرة، اليوم الأحد، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال بإدارة كيان وهمي، للاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توفير فرص دراستهم بالخارج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين إنشاء كيان وهمى واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وتبين أنه أوهم المواطنين بقدرته على توفير فرص التعليم بالخارج للراغبين مقابل مبالغ مالية.