السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتله بطلقة في الرأس.. استمرار حبس خفير أنهى حياة عامل في بدر

حبس
حبس

أصدر قاضي المعارضات المختص بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم قرارًا باستمرار حبس خفير 15 يومًا على ذمة اتهامه بقتل عامل بطلق ناري في الرأس عقب نشوب مشاجرة بينهما. 

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وكان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للمباحث، ببلاغ لقسم شرطة بدر من أحد المستشفيات باستقبال جثة عامل مقيم بمحافظة أسيوط مصابًا بطلق ناري بالرأس.

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على الفور تم تشكيل ريق بحث لكشف غموض الواقعة بقيادة المقدن أحمد سعيد رئيس مباحث بدر، وبسؤال نجل المجني عليه عامل، مقيم بذات العنوان أفاد بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص "أجرة".

وأضاف نجل الضحية أنه أثناء ذلك حدثت بينهم وبين حارس الموقع مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش، وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار".

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة، وقامت قوة مباحث بدر قادها الرائد محمد سالم معاون المباحث بضبط المتهم في أحد الأكمنة التي أعدت له.

 وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار.

قتل عامل بطلق ناري محكمة القاهرة الجديدة اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة للمباحث جثة عامل مقيم بمحافظة أسيوط

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