لترويجه على المدمنين.. إحالة عصابة تصنيع الاستروكس في القاهرة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة، تشكيلا عصابيا مكونا من شخصين، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهما داخل شقة خصصوها لتصنيع مخدر الاستروكس للاتجار فيه فى منطقة المعصرة بالقاهرة.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة تصنيع والاتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

وكانت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، قد نجحت فى ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص فى تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متاجري ومروجي المواد المخدرة.

- تفاصيل ونتائج التحريات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بالمعصرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الاستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع – 60 كيسا بداخلهم كمية من الاستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً).

- المؤبد لعاطلين روجا المخدرات في المرج

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات بمنطقة المرج.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم المرج مكانًا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم المرج.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهما المواد المخدرة في مسكن المتهم الأول فى دائرة قسم شرطة المرج.

وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو، ومبلغ مالي وهواتف محمولة وأسلحة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.