الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر فى القاهرة

المنشطات
المنشطات

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، في ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مندوبين توصيل- مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على (1008 كيس منشط– 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.

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