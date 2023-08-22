الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 240 طربة مخدر حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالغربية

ارشيفه
ارشيفه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالغربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الغربية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة (مركز شرطة بسيون) بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى) بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ة الداخلية 240 طربة مخدر الحشيش اثنين من العناصر الإجرامية

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