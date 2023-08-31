تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بوسط القاهرة، تجديد حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر وذلك 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين أحدهما "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية" لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.