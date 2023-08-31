ضبط تاجري عملة في القاهرة.. ولصوص لوحات إرشادية بالجيزة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية"، لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط لصوص اللوحات الإرشادية بالطرق فى الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة، باستخدام منشار حديدى تم ضبطه.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما (لوحة إرشادية و11 عارضة حديدية).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 285 قضية مخدرات و122 سلاحا ناريا في 24 ساعة

وفي سياق اخر كانت شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 284 قضية مخدرات، 122 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 64228 حكماً قضائياً متنوعاً.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب"الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك".

واعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأضافا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها، وبعض أجزاء من السيارات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها "مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" - مشغولات ذهبية – بعض المتعلقات من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام وتم بإرشاده ضبط الحقيبة وبداخلها كافة المسروقات.